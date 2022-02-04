اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 فبراير 2022 01:18 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: لقاح كورونا يضمن فرص حماية أكبر من العدوى

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:00 ص
الصحة: لقاح كورونا يضمن فرص حماية أكبر من العدوى لقاح كورونا يضمن فرص حماية أكبر من العدوى
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة الصحة والسكان، إنه بجانب الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، يجب الحرص علي تلقي لقاح كورونا لضمان فرص حماية أكبر من العدوى.
 
يذكر أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
 
image0
 

 


الصحة

كورونا

لقاح كورونا

وزارة الصحة

منظمة الصحة العالمية

أمراض معدية

اخبار الصحه

الاجراءات الاحترازية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لاتفيا تتبرع بلقاحات كورونا لأربع دول

الخميس، 03 فبراير 2022 07:00 ص

المغرب: 67.5 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا خلال 24 ساعة

الخميس، 03 فبراير 2022 02:30 ص

الجيش الأمريكى يقرر فصل الجنود الرافضين لتلقى لقاح كورونا عن الخدمة

الأربعاء، 02 فبراير 2022 10:40 م

هيئة الدواء تبحث مع وفد الاتحاد الأوروبى دعم مصر فى تصنيع لقاحات كورونا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 07:22 م

الخارجية تستضيف الاجتماع المصرى الأوروبى لبحث التعاون بمجال تصنيع لقاح كورونا

الأربعاء، 02 فبراير 2022 06:25 م

فايزر تقدم طلبا لـ" FDA" لاعتماد لقاح كورونا للأطفال من سن 6 أشهر لـ 4 سنوات

الأربعاء، 02 فبراير 2022 11:34 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة