الخام الأمريكى يغلق مرتفعا لأكثر من 92 دولاراً للبرميل

كتب أحمد عرفة

أغلق الخام الأمريكي مرتفعا لأكثر من 92 دولارا للبرميل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق سجلت أسعار النفط، اليوم الجمعة، 92.16 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.42 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، شهدت ارتفاعًا محققة أطول فترة مكاسب أسبوعية منذ شهر أكتوبر الماضى.

وتشير التقديرات الأولية، إلى ارتفاع الإمدادات العالمية من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي خلال شهر ديسمبر 2021 بنحو 177 ألف برميل يوميًا، أى بنسبة 0.2% مقارنة بمستويات الشهر السابق، لتصل إلى حوالى 98.4 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية فى الأسواق العالمية يناير 2022.

وأضاف التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك "، ارتفاع إجمالي إمدادات الدول المنتجـة مـن خارج أوبك بنسبة 0.02 % ليصل إلى نحو 65.4 مليون برميل يوميا ، كما ارتفعت إمدادات الدول الأعضاء فى منظمة أوبك بنسبة 0.5% لتصل إلى نحو 33 مليون برميل يوميًا.