التحريات: لا وفيات أو إصابات فى حريق شقة حلوان والنيابة تنتدب المعمل الجنائى

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة حلوان، بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شب فى شقة لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتبين من المعاينة ان النيران أتت على محتويات الشقة وتفحم كل الأجهزة والاثاث فى المنزل.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل مكون من طابق واحد منطقة حلوان، انتقل على الفور رجال الحماية المدنية وتم السيطرة على الحريق وحرر محضرا بالواقعة تولت النيابة التحقيق.

وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن سبب الحريق ماس كهربائى ، وانتقل الى جميع ارجاء المكان ولم يسفر عن وقوع وفيات أو اصابات بشرية.

وكانت طفلتان لقيتا مصرعهما لإصابتهما بحروق من الدرجة الثانية والثالثة في حريق نشب بمنزل بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، عقب تلقيهما الإسعافات بمستشفى كفر الشيخ.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من اللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، اخطاراً يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية القواسم التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة ماس كهربائي، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، وتم إخماد الحريق بالتعاون مع الأهالي، ما أدى لإصابة طفلتين بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وتم نقلهما لمستشفى كفر الشيخ العام، وعقب حجزهما بقسم الحروق، توفيت الطفلتين مفيدة صلاح عبد الحميد 3 سنوات وشمس محمد عامين ونصف.

وتبين من التحقيقات التي تم إجراؤها بمركز شرطة بيلا أن "هيام م" ربة منزل، تركت الطفلتين بحجرة، لتقضي بعض طلبات المنزل، وشب حريق، وحاول بعض الجيران فتح الباب لإخراج الطفلتين، وهرعت سيارات الدفاع المدني لموقع الحريق، لإخماده والذي التهم بعض محتويات المنزل، وتم نقل الطفلتين لمستشفى كفر الشيخ العام، وتوفيتا متأثرتين بالحروق، وشيع عدد من أهالي قرية القواسم جثمان الطفلتين، عقب تصريح النيابة.