البيت الأبيض: بايدن لديه علاقة خاصة مع الرئيس الصينى

كتبت: نهال أبو السعود

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة عندما سئلت عن اجتماع بين زعيمي روسيا والصين إن الرئيس الأميركي جو بايدن له علاقته الخاصة مع الصين.

وأضافت ساكي في تصريحات للصحافيين أن الولايات المتحدة تركز في الوقت الراهن على العمل مع الشركاء في حالة قيام روسيا بغزو أوكرانيا.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة على تواصل مع حلفائها وموردين للغاز لضمان استقرار تدفق الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا إذا غزت روسيا الأراضي الأوكرانية، وقطعت الإمدادات.

وفي وقت سابق أعرب الكرملين عن قلقه من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها سترسل 3000 جندي أمريكي إلى أوروبا الشرقية وسط تصاعد التوترات مع روسيا بشأن أوكرانيا".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، لشبكة CNN، في أول رد فعل رسمي روسي على نشر قوات أمريكية في أوروبا إن "الولايات المتحدة، في الواقع، تواصل تصعيد التوتر في أوروبا".

وأضاف بيسكوف، في بيان، أن نشر القوات الأمريكية هو "أفضل دليل على أن لدى روسيا سببا واضحا للقلق".

كان الرئيس الأمريكي بايدن وافق، الأربعاء، رسميًا على نشر 3000 جندي أمريكي في بولندا وألمانيا ورومانيا، في خطوة لتعزيز دول الناتو في أوروبا الشرقية أمام عشرات الآلاف من القوات الروسية التي تم حشدها على طول الحدود الأوكرانية.