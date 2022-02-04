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"الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم

الجمعة، 04 فبراير 2022 04:00 ص
"الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية".. موضوع خطبة الجمعة بالمساجد اليوم صلاة الجمعة - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق ونشرت نصه عبر موقعها الالكترونى، مشددة على أئمة المساجد بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد وهو في حدود 10 دقائق للخطبتين، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
ونشرت وزارة الأوقاف، عبر موقها الالكترونى، موضوعات خطب شهر فبراير 2022م- رجب 1443هـ، حيث جاء عنوان خطبة الجمعة الأولى المقرر لها اليوم 4 فبراير 2022م - 3 رجب 1443هـ " الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية "، و الجمعة الثانية - 11 فبراير 2022م - 10 رجب 1443هـ: "مخاطر الطلاق".
 فيما حددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة الثالثة - 18 فبراير 2022م - 17 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وآيات الله الكبرى"، والجمعة الرابعة - 25 فبراير 2022م - 24 رجب 1443هـ بعنوان "الإسراء والمعراج وفرضية الصلاة".
وفى سياق متصل كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة بأداء خطبة الجمعة اليوم بعنوان: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، الذى يفتتحه الوزير، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
 
كما تطلق الوزارة 7 قوافل دعوية اليوم الجمعة في محافظات "المنيا- دمياط - شمال سيناء- الوادي الجديد- المنوفية- أسيوط – البحيرة"، إضافة إلى قافلة أخرى بمدينة الأمل الجديدة في القاهرة "عزبة الهجانة سابقًا"، وذلك تحت نفس عنوان خطبة الجمعة " الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"

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