إجراءات مواجهة كورونا.. تعرف على آخر الشروط الصحية للسفر إلى السعودية

كتب عبد الوهاب الجندى

أقرت المملكة العربية السعودية، شروطا صحية جديدة بشأن القادمين إليها من دول الخارج، في إطار مواجهة فيروس كورونا، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحا بتوقيت السعودية يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022.

ووفق بيان وزارة الداخلية السعودية، فإنه يجب تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويٌستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

وذكر البيان أنه يٌسمح للمواطنين السعوديين الذين تُظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى السعودية بعد مٌضي (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة و(10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.

أما بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقي الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عاما أو الفئات المستثناة وفقًا لتطبيق (توكلنا).