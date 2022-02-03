الخطوط السعودية تعلن اطلاق رحلاتها المباشرة إلى أوغندا



ويأتي تدشين رحلات الخطوط السعودية إلى العاصمة الأوغندية ضمن إستراتيجية "السعودية" لتعزيز قدرتها التنافسية، بوصفها ناقلاً جوياً عالمياً يربط بين معظم الوجهات العالمية التي يرتفع عليها الطلب، للسفر بين هذه الوجهات من المملكة وإليها.

وتحدد "السعودية" أولوية مساراتها استناداً إلى دراسات السوق الدقيقة، والدراسات التشغيلية التي تستكشف أساليب تعظيم الفوائد التي توفرها الطائرات الجديدة، التي تنضم بشكل مستمر إلى أسطول "السعودية".



الجدير بالذكر أن التشغيل إلى مدينة إنتيبي في جمهورية أوغندا (رحلتان ذهاباً وإياباً أسبوعياً بين الوجهتين)، سيرفع وجهات "السعودية" في قارة أفريقيا إلى (12) محطة، حيث تضم إلى جانبها كل من نيروبي، الخرطوم، جوهانسبرج، أديس أبابا، موريشوس، القاهرة، الإسكندرية، شرم الشيخ، تونس، الدار البيضاء، والجزائر.



وأهابت الخطوط السعودية بالضيوف المسافرين زيارة موقعها على شبكة الإنترنت (www.saudia.com) وتطبيقات الأجهزة الذكية أو الاتصال بهاتف الحجز الموحد (920022222) أو زيارة أحد مكاتب المبيعات داخل المملكة وخارجها؛ للاطلاع على تفاصيل الرحلات، وإجراء الحجوزات، وإصدار التذاكر، والحصول على جميع الخدمات الأخرى.