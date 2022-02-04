أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 4 فبراير 2022 وعيار 21يسجل 795جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الجمعة بالسوق المصري والعالمي، وتحركت الأسعار بشكل طفيف وذلك مع تراجع محدود في سعر الدولار بالبورصة العالمية، وتترقب الأسواق تقرير الوظائف الأميركية الذي قد يؤثر على ميل الفدرالي لتشديد السياسة النقدية.

وسجل الذهب عيار 24 ما قيمته 908.5 جنيهات وبلغ الذهب عيار 21 سعر 795 جنيها وسجل عيار 18 سعر 681.5 جنيه وأخيراً الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.90 دولار للأونصة، وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1807.20 دولار، وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2344.98 دولار.