أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات.. وعيار 21 بـ 795 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر اليوم الجمعة بقيمة 3 جنيهات، وذلك بعد عدة تغيرات شهدتها الأسعار خلال الساعات القليلة الماضية، ويسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا في مصر 795 جنيها للجرام، في ظل توقعات بحركة مستمرة فى الذهب خلال الساعات القادمة.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 908.5 جنيهات.

عيار 21 سجل 795 جنيها.

عيار 18 سجل 681.5 جنيه.

الجنيه الذهب 6360 جنيها.

وتحرك سعر أونصة الذهب من 1804 دولار إلي 1812 دولار، في حين يتجه مؤشر الذهب في البورصات العالمية إلي الصعود فقد نشهد بعض التغيرات في الأسعار طوال فترة التداول.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قال في بيان له الأسبوع الماضي، إنه سيكون من الملائم قريبا رفع المعدل المستهدف لفائدة الأموال الفدرالية و أنه سينهي برنامج مشتريات السندات في أوائل مارس، فيما قال إن اختلالات العرض والطلب المرتبطة بالجائحة وإعادة فتح الاقتصاد مازالا يساهمان في ارتفاع التضخم.