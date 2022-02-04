اليوم السابع
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أبرز 6 معلومات عن تطوير محطة حاويات دمياط.. تعرف عليها

الجمعة، 04 فبراير 2022 01:00 ص
أبرز 6 معلومات عن تطوير محطة حاويات دمياط.. تعرف عليها حاويات
كتب عبد الحليم سالم

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تعد محطة حاويات دمياط من أهم المحطات فى منطقة الشرق الأوسط ولا سيما نظرا لموقعها الاستراتيجى على ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى بعد70 كيلو من قناة السويس وفى سبيل تطويرها تواصل الحكومة أعمال التطوير من خلال التعاون بين شركات القابضة للنقل البحرى والبرى وهيئة ميناء دمياط لتوسعة الميناء وإنشاء محطة جديدة، بجانب أعمال التطوير التى تمت على الأرصفة.. تعرف علي أحدث تفاصيل التطوير.
 
 
1-عمليات التكريك بجوار الأرصفة  منذ يوم 6/1/2022 ، حيث تم الانتهاء من المراحل الثلاثة الأولى لمشروع تدعيم الأرصفة .
2- جار العمل حاليا  بالمرحلة الرابعة و الأخيرة و هي جزء من أرصفة (1,2) لينتهي المشروع بطول أرصفة 1450 متر . 
3- تم رفع كفاءة الأرصفة جميعها و إعادة بناءها من جديد ليكون العمق التصميمي 17 متر لتستقبل أكبر غاطس لسفن الحاويات في العالم .
4- سيتم البدء بأعمال التعميق أمام أرصفة الحاويات المدعمة الجديدة لتصل إلى عمق أولى - 15.5 متر وصولا إلى عمق نهائي - 17 متر .
 
5- سيتم التشغيل بنظام تشغيل المحطة Navis N4 -عمق الأرصفة 17 متر - أوناش رصيف عملاقة Malaccamax .
 
6- استكمال منظومة المعدات الارضية  وزيادة طاقة استيعاب الحاويات المبردة من 2000 مقبس كهربائي حاليا و سيتم الزيادة حال زيادة الطلب للحاويات المبردة ) .

محطة حاويات دمياط

هيئة ميناء دمياط

القابضة للنقل البحري

قطاع الاعمال العام

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