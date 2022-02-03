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2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. مساعد الوزير يوضح خطوات وشروط التقديم.. فيديو

الخميس، 03 فبراير 2022 03:46 م
2000 وظيفة جديدة بالأوقاف.. مساعد الوزير يوضح خطوات وشروط التقديم.. فيديو الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل وزارة الأوقاف حول الوظائف الجديدة التى أعلنت عنها الوزارة وهى 1000 إمام و1000 عامل مسجد، التى من المقرر أن يبدأ التقديم لها يوم الثلاثاء 15 فبراير الجارى، وحتى 2 مارس المقبل. 
 
وخلال البث المباشر لـ"تليفزيون اليوم السابع"، أوضح الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف والمتحدث باسم الوزارة، الشروط العامة والأوراق المطلوبة لوظائف الأئمة وعمال المساجد، حيث  أكد أن الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم لـ "وظيفة عامل مسجد" هى: 
 
1. ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عامًا.
2. مؤهل أقل من المتوسط (إعدادية عامة - إعدادية أزهرية).
3. إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان).
4. إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان).
5. صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.
6. شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة).
7. صورة المؤهل. 
 
أما عن شروط وأوراق درجة إمام وخطيب ومدرس بنظام التعاقد فهى: 
 
- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا . 
 
- مؤهل عال أزهري مناسب . 
 
- ألا يقل التقدير العام التراكمي للمتقدم عن (جيد) . 
 
- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهان) . 
 
- إرفاق صورة من صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهان) . 
 
- شهادة التأهيل (بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة) . 
 
- صورة المؤهل . 
 
- صورة المؤهل الأعلى إن وجد . 
 
- صورة من شهادة الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة .
 
كما أكد مساعد وزير الأوقاف، أن الوظائف بنظام  التعاقد لمدة عام، قابل للتجديد وفى حال أداء المتعاقد فيه لمهام عمله بكفاءة سيتم تجديد تعاقده لعام آخر، وحال أداء المتعاقد لمهام عمله بكفاءة في العام الثاني سيتم تحويله من نظام التعاقد إلى نظام التعيين. 
 

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