الأوقاف تعيد فتح زاوية للصلاة بالدقهلية حولها مواطن لكافيه سيدات

كتب على عبد الرحمن

أعلنت وزارة الأوقاف ، إعادة فتح زاوية مختار حسين بشارع صلاح الدين بمدينة المطرية بالدقهلية، وذلك بعد صدور قرار الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رقم 24 لسنة 2022 المتضمن إزالة التعديات الواقعة على زاوية.

وأوضحت الوزارة أنه تم إزالة التعدي على الزاوية سمير مختار حسين وتحويلها إلى كافيه سيدات بدون وجه حق ، فتم إعادة فتح الزاوية وإعادتها إلى أصلها وإقامة الصلاة بها.

فى سياق متصل يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، غدا الجمعة، مسجد النصر بمحافظة الدقهلية حضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وعدد من قيادات الدعوة فى مديرية أوقاف الدقهلية، وذلك على هامش افتتاح الوزارة اليوم 22 مسجدًا، في عدد من المحافظات، من بينها 19 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانًة وترميمًا، ليصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2021م حتى تاريخه 549 مسجدًا ، منها 469 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا و 80 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز علي رئيس القطاع الديني بالوزارة بأداء خطبة الجمعة بعنوان: "الأشهر الحرم رسالة سلام للإنسانية"، بمسجد النصر بسرسو البرامون مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية ، الذى يفتتحه الوزير، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.