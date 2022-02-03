اليوم السابع
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وزير الخارجية التونسى يؤكد مساندة بلاده لليبيا من أجل تجاوز الظرف الراهن

الخميس، 03 فبراير 2022 09:32 ص
وزير الخارجية التونسى يؤكد مساندة بلاده لليبيا من أجل تجاوز الظرف الراهن وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى
تونس (أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية التونسى عثمان الجرندى مساندة بلاده اللامشروطة لليبيا، موضحا أن أمن واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية مسائل محورية ومبدئية فى العلاقات بين البلدين الشقيقين، مؤكدا دعم الرئيس التونسى قيس سعيد للجهود الرامية لتجاوز الظرف الراهن عبر حوار ليبي-ليبي.
 
جاء ذلك خلال لقائه مع وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش مشاركته في الدورة الأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة بأديس أبابا، حيث تناول اللقاء مسار العملية السياسية في ليبيا وآخر مستجدات الوضع.
 
وشدّد الجرندي على أهمية دور دول الجوار والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في مرافقة ليبيا في مسارها السياسي لإيجاد التوافقات الضرورية للتوصل لحل دائم بهذا البلد الشقيق.
 
وذكرت الخارجية التونسية أن المنقوش ثمنت موقف تونس الثابت في دعم المسار السياسي منذ عقد الحوار الليبي-الليبي بتونس، والذي انبثقت عنه خارطة الطريق السياسية، مشيرة إلى تقدير الليبيين للرئيس قيس سعيد وصدق حرصه على ضمان استقرار وأمن ليبيا وسلامة شعبها، مبينة التزام ليبيا بإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة منبثقة عنها.
 
وأضافت وزارة الخارجية أن المنقوش أكدت دعم ليبيا لترشح تونس لعضوية مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، معربة عن ثقتها التامة في نجاح تونس في أداء هذه المهمة الإفريقية.

تونس

الخارجيه التونسيه

الاتحاد الافريقى

ليبيا

العلاقات التونسيه الليبيه

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