وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذى لبرنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية

كتب أحمد حسن

الجزار: البرنامج يتم تنفيذه بـ6 محافظات.. ويخدم مليون و700 ألف نسمة.. ويحسن قدرة شركات المياه والصرف

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، بمرحلتيه الأولى والثانية، والذى يتم تمويله من البنك الدولى والبنك الآسيوي، بـ6 محافظات (الدقهلية – الشرقية – البحيرة – الغربية – المنوفية – دمياط)، بهدف رفع كفاءة البنية التحتية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهدف التوسع في خدمات الصرف الصحي بالإضافة الي تحسين نوعيتها.

وأوضح وزير الإسكان، أن الأعمال التنفيذية لبرنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، ستخدم مليون و700 ألف نسمة، بالقرى والعزب بمناطق تنفيذ البرنامج، وذلك من خلال تنفيذ 350 الف وصلة منزلية جديدة، بالإضافة إلي تحسين قدرة شركات مياه الشرب والصرف الصحى، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة بها، وتعزيز العلاقة بين الشركات والمواطنين استنادًا إلي معايير المصلحة العامة والمساءلة والشفافية والمشاركة.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور محمد حسن مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، إلى أن فريق عمل الجهاز التنظيمي، عقد حلقات نقاشية جماهيرية بقرى محافظة الشرقية، بمشاركة وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان، اواستشارى إدارة البرنامج، ومسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، بهدف التعرف على قياس رضا وأراء المواطنين في الخدمات المقدمة، والتعرف على التحديات، ودراسة مقترحات المواطنين لتحسين وضمان استدامة الخدمة، مع متابعة التطورات في القرى المستهدفة بمحافظة الشرقية.