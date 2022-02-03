وزير الأوقاف: توزيع لحوم صكوك الإطعام على المسلمين والمسيحيين

كتب على عبد الرحمن

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن لحوم صكوك الإطعام يتم توزيعها على جميع الأسر الأولى بالرعاية بلا تفرقة اجتماعية أو دينية، حيث يتم التوزيع على المستحقين من المسلمين والمسيحين دون تفرقة.

ولفت جمعة، على هامش، إطلاقه سيارات لحوم صكوك الإطعام، من أمام الوزارة منذ قليل إلى أنه تم طباعة 300 ألف صك في الوثائق المؤمنة وسيتم استلامها الأسبوع المقبل، و من المقرر توزيع 25 طنا من اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات أسبوعيا.

وشدد وزير الأوقاف في تصريحات له على هامش إطلاق مشروع صكوك الإطعام ، أن الوزارة تستهدف توزيع 100 طن لحوم على 100 ألف أسرة في القاهرة والمحافظات، كما تستهدف مضاعفة هذه الكميات خلال شهر رمضان المبارك.

ولفت وزير الأوقاف، إلى أن قيمة الصك 300 جنيه موحد، تيسيرًا على المشاركين، ويجوز إخراجها من الزكاة، موضحاً أن هناك طريقتين للدفع الأولي عن طريق حسابات الوزارة في عدد من البنوك والطريقة الأخرى عن طريق توزيع الصكوك على المواطنين في المنازل.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تفقد صباح الثلاثاء الماضي، مجزر البساتين بالقاهرة للوقوف على عملية تجهيز لحوم "صكوك الإطعام" لإطلاق مشروع صكوك الإطعام الذى يستهدف الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بحضور كلٍّ من: العميد محمود السعدنى رئيس الشركة المصرية للحوم والدواجن ، وعمر عوض مدير عام الشركة السودانية لتوريد اللحوم ، والدكتور محمد عبد الوهاب العضو المنتدب ، وزينهم أمين العضو المنتدب للشئون المالية والإدارية بالشركة ، والدكتور أسامة فايز رئيس قطاع الفروع بالشركة المصرية للحوم والدواجن ، والشيخ صبرى ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش، والشيخ محمد نور مدير عام التفتيش الدعوى ، والشيخ علاء شعلان مدير عام المتابعة، بالإضافة إلى عدد من قيادات وواعظات وزارة الأوقاف وعدد من وسائل الإعلام.

وأكد جمعة، أن مشروع "صكوك الإطعام" أحد أهم أعمال وزارة الأوقاف فى مشروعات خدمة المجتمع ، ويساهم فى توفر الحماية المجتمعية للأسر الأولى بالرعاية ، ويتم بالتعاون بين جهات الدولة المعنية فى تنفيذه ، مشيرًا إلى أن التوزيع سيبدأ على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين يوم الخميس القادم 3 فبراير 2022م بإذن الله تعالى ، وسيتم توزيع 100 طن لحوم فى شهر رجب و 100 طن لحوم فى شهر شعبان ، و200 طن لحوم فى شهر رمضان.