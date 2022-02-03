اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 02:37 م
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وزيرة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات فبراير

الخميس، 03 فبراير 2022 01:00 م
وزيرة التضامن توجه بتيسير إجراءات صرف معاشات فبراير صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس محلس ادارة بنك ناصر الاجتماعىُ بتسير إجراءات صرف معاشات فبراير لأصحاب المعاشات من فروع  بنك ناصر وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا 
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير اعتبارا من أول الشهر كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

التضامن

معاشات فبراير

طرق صرف المعاشات

شروط صرف المعاشات

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