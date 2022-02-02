اليوم السابع
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الأربعاء، 02 فبراير 2022 03:08 م
أكرم القصاص
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التضامن تعلن استكمال صرف معاشات فبراير وفق الإجراءات الاحترازية

الأربعاء، 02 فبراير 2022 02:56 م
التضامن تعلن استكمال صرف معاشات فبراير وفق الإجراءات الاحترازية بنك ناصر
كتب مدحت وهبة

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أكدت غرفة عمليات وزارة التضامن الاجتماعى باستمرار صرف معاشات فبراير، منذ يوم الاثنين، حيث أشارت إلى انتظام الصرف من فروع بنك ناصر الاجتماعى وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.
 
يأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات فبراير، اعتبارا من أول الشهر كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.
 
 

وزاره التضامن

معاشات فبراير

بنك ناصر

كورونا

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