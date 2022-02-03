وزيرة التضامن توجه الهلال الأحمر المصرى بإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

كتب مدحت وهبة

وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري كلا من جمعية الهلال الأحمر المصري ومنظمات المجتمع المدني لتجهيز وإرسال مساعدات إغاثية إلي لبنان بشكل عاجل.

يأتى ذلك اتساقاً مع رؤية القيادة السياسية في إذكاء الروح العربية وضرورة تقديم كل الدعم للدول الشقيقة خاصة في وقت الأزمات والمحن، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بشأن إرسال مساعدات عاجلة مقدمة لدولة لبنان الشقيق لمواجهة التداعيات الأخيرة التي تشهدها الدولة في الآونة الأخيرة.

وأوضحت نيفين القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع الشركاء من الجمعيات الأهلية نجحت في تجهيز معونة مساعدات عاجلة لدولة لبنان الشقيق تشتمل على 100 طن من المواد الإغاثية والغذائية (بطاطين/ مراتب/ مواد غذائية) و250 طن مواد طبية من المستهلكات والمستلزمات الطبية (كمامات/ أدوية)، هذا بالإضافة إلى معونات تم تقديمها من جهات حكومية أخرى، وهذا ما عهدته الدول العربية الشقيقة من مساندة ومؤازرة لبعضهم البعض وبصفة خاصة من جمهورية مصر العربية في كل الأوقات.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمشاركة منظمات المجتمع المدني في تجهيز المساعدات، كما أثنت على مجهودات المتطوعين من الهلال الأحمر المصري في إنهاء الإجراءات اللوجستية من تجهيز وتعبئة وتحميل وإرسال المساعدات عن طريق البحر، مشيرة إلي جهود الهلال الأحمر المصري في إرسال المساعدات لشريكه الصليب الأحمر اللبناني من قبل في أحداث مرفق بيروت ومساندته للشعب اللبناني في الأزمات والكوارث.