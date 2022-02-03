هولندا: يجب الاستعداد لنقص محتمل فى الغاز وسط التوترات بشأن أوكرانيا

كتب محمد جمال

قالت وزارتا الخارجية والدفاع الهولنديتين، اليوم الخميس، إن على حكومة البلاد الاستعداد لنقص محتمل فى احتياطيات الغاز الوطنية وسط تصاعد الأزمة الأوكرانية، بحسب "سبوتنيك".

وفي رسالة إلى مجلس النواب، قالت الوزارتان إنهما تراقبان عن كثب أمن إمدادات الغاز على المستويين الوطني والأوروبي.

وأشارت الوزارتان إلى أن تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي لشركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم" أقل امتلاء مقارنة بالسنوات السابقة.

وجاء فى الرسالة: "قال وزير المناخ والطاقة (روب) جيتين سابقا في محادثة مع المجلس إنه من المهم عدم التكهن بسيناريو محتمل، لكن يجب أن نكون مستعدين جيدا".

وأضافت: "الوضع الحالى في سوق الغاز يؤكد مرة أخرى على الحاجة لتقليل الاعتماد على الطاقة من خلال المزيد من التنويع للموردين وناقلات الطاقة وطرق الإمداد، وكذلك من خلال إدخال مستويات تعبئة دنيا لمنشآت تخزين الغاز".

وتوترت الأوضاع في شرق أوروبا بعدما اتهمت الولايات المتحدة روسيا بتعزيز قواتها بالقرب من الحدود مع أوكرانيا استعدادا لغزوها، وهو ما نفته موسكو بشكل قطعي.

وحذرت روسيا من محاولات غربية لجرها إلى صراع مسلح في أوكرانيا، وشكت من النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي وتوسعه بالقرب من حدودها، ما يهدد أمنها القومي.