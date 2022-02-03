محافظ قنا يعلن عن إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالى بمدينة قنا الجديدة

قنا صابر سعيد

عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا اجتماع المجلس التنفيذى الدورى للمحافظة، وذلك بحضور حازم عمر نائب المحافظ ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب فتحى قنديل، والنائب العمدة امبارك، والنائب خالد ابو نحول، والنائب سيد المنوفى، والنائب حماده الجبلاوى، والنائب محمد عزت القاضى والنائب أشرف الو الفضل، والنائبة سحر صدقى ، والنائبة رحاب الغول، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب عبدالفتاح دنقل، والنائب طارق رسلان عضوا مجلس الشيوخ، وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية .

أوضح محافظ قنا أن المجلس وافق علي إنشاء معهدين جديدين للتعليم العالي بمدينة قنا الجديدة ، هما المعهد التكنولوجى للتمريض ، و المعهد العالى للإدارة والمحاسبة ، وذلك على مساحة 17 الف متر ، بواقع 8500 متر لكل معهد ، على أن يلتزم مسئولو المعهدين بتعيين الموظفين وأعضاء هيئة التدريس من أبناء قنا .

وأضاف "الداودى" أن المجلس وافق ايضا علي إنشاء مدرسة العسيلية الابتدائية الجديدة بقرية الأشراف الغربية بمركز قنا ومدرسة جزيرة مطيرة للتعليم الأساسي بمركز قوص، مؤكدا أن المحافظة حريصة على إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة لتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول لتحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار الداودى إلى أن المجلس وافق أيضا علي إطلاق أسم الراحل حمدي أبو قريع علي مدرسة نجع العرب الأبتدائية بالترامسة مركز قنا تخليدا لذكراه لكونه المتبرع بالأرض المقامة عليها المدرسة، مؤكدا علي أهمية تعاون المواطنين مع الجهات التنفيذية لتوفير قطع أراضي فضاء لإقامة مدارس عليها في ظل الجهود التي تبذل لتقليل الكثافات الطلابية بالمدارس، كما وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد محمود نور الدين عبدالرحيم على مدرسة نجع عبدالقادر الإعدادية بمركز دشنا ، وذلك تخليدا لذكراه وتكريما له على الدور البطولى الذى قدمه فداءا للوطن.