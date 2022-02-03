محافظ الجيزة يوافق على منح الجمعيات الأهلية تصريحا بقبول تبرعات لدعم مسابقات القرآن

كتب سيد الخلفاوى

وافق اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على منح ترخيص للجمعيات بقبول تبرعات لدعم مسابقات القرأن الكريم، استجابة لطلب عبد الله المقدم، رئيس الاتحاد الإقليمى والمؤسسات الأهلية بالجيزة.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى نظمته محافظة الجيزة بالتعاون مع الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالجيزة ، لتكريم حفظة القرأن الكريم والبالغ عددهم 120 متسابق، بمسرح قصر ثقافة الجيزة الكائن بشارع خاتم المرسلين بحي العمرانية .

وكرمت المحافظة 120 متسابق من حفظة القرآن الكريم بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وعدد من المسؤولين بالمحافظة ووزارة التضامن.