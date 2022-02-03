اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 03:59 م
أكرم القصاص
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محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا سبل توطيد التعاون المشترك

الخميس، 03 فبراير 2022 02:45 م
محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل عام فرنسا سبل توطيد التعاون المشترك جانب من اللقاء
الإسكندرية جاكلين منير

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استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل توطيد التعاون والتواصل بين الجانبين فى العديد من المجالات.

أكد المحافظ على قوة وعمق العلاقات المصرية الفرنسية، مشيرا إلى أن المحافظة حريصة على زيادة التعاون بين الجانبين فى كافة المجالات، لافتاً أن هناك العديد من الإتفاقيات بين الإسكندرية والمدن الفرنسية التى تؤكد على التواصل الثقافى والتجارى بين البلدين.

وأوضح المحافظ أن اللقاء تناول مناقشة العديد من الموضوعات ومشروعات التعاون المشتركة التى من شأنها الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن السكندري، كمشروع الدراجات، ومشروع المدرسة الفرنسية الجديدة، ومشروع إعادة تدوير البلاستيك، وكذلك مناقشة التجهيزات لمؤتمر "مدن البحر المتوسط" الذى يعقد كل عام ويجمع عمد ورؤساء ومسئولى المدن التى تطل على البحر المتوسط من أجل تبادل الخبرات وتنمية الاستثمار والتجارة والسياحة، وغيرها.

من جانبه؛ قدم القنصل الشكر للمحافظ على حفاوة الاستقبال، معرباً عن رغبته فى استمرار التواصل والتعاون بين الجانبين وحرصه الدائم على توطيد وتقوية العلاقات المشتركة بينهما على كافة الأصعدة، وأكد أن القنصلية الفرنسية على أتم الاستعداد لتقديم كامل الدعم والاستشارات لمحافظة الإسكندرية فى العديد من المشروعات التنموية.

 

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اللواء محمد الشريف

محافظ الإسكندرية

قنصل عام فرنسا بالإسكندرية

الاستثمار

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