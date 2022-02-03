محافظة الجيزة تستجيب لـ27 ألف بلاغ وشكوى للمواطنين خلال عام

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تولي اهتماما غير مسبوق بالاستجابة لبلاغات وشكاوي المواطنين والتعامل الفوري معها من خلال غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بتشكيل مجموعات تنفيذية تختص بتلقي بلاغات المواطنين علي مدار 24 ساعة والعمل علي سرعة حلها بالتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات الفرعية بالإحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية.

وأشار راشد إلى تلقي المحافظة خلال العام الماضي حوالي 27 ألف بلاغ وتم حلها وذلك بخلاف بلاغات الطوارئ والبلاغات التي تستوجب إدراجها ضمن خطط التطوير بالمحافظة.

وأضاف المحافظ بأن البلاغات التي تلقتها غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تنوعت بين بلاغات " كهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي ونظافة واشغالات وبلاغات بناء مخالف وتصدعات وحوادث " وجاء بياناتها كالآتي :- "4843 بلاغ كهرباء ، 4309 بلاغ مياه ،1757 بلاغ صرف صحي ، 2647 بلاغ نظافة و358 بلاغ بتصدعات البناء ، و6810 بلاغات حوادث و377 بلاغ متعلق بمخالفات البناء والتعدي علي الاراضي الزراعية واملاك الدولة.

وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز بالتواجد الميداني الفعال للتعامل الإستباقي للحد من الأزمات والمخاطر وضرورة وضع خطط مبتكرة للقضاء علي كافة المشاكل التي تواجه المواطنين بشكل إيجابي وفعال، موجها بتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمديريات الخدمية بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وذلك للتعامل الفوري مع البلاغات الطارئة بشكل جاد وحازم.