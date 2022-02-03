اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 12:32 م
أكرم القصاص
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مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك ببرنامج تطوير منظومة عمل تحالف أفريقيا للمناخ فى تنزانيا

الخميس، 03 فبراير 2022 11:46 ص
مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك ببرنامج تطوير منظومة عمل تحالف أفريقيا للمناخ فى تنزانيا «مؤسسة شباب بتحب مصر» خلال المشاركة فى منظومة تحالف المناخ
كتبت آية دعبس

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شارك أحمد فتحي، الممثل الرسمي للتحالف الإفريقي للعدالة المناخية في مصر، في المؤتمر الذي عُقد في تنزانيا، في الفترة من 27 يناير - 2 فبراير، وهو المؤتمر الذي نظمه تحالف عموم أفريقيا للعدالة المناخية (PACJA) تحت عنوان برنامج  استراتيجي للمشاركين من الدول الأفريقية لتطوير فهم مشترك لإطار عمل PACJA واستراتيجية المدافعة للفترة 2021-2025.
 
ويعتبر البرنامج فرصة ممتازة للمنسقين الوطنيين لتبادل الأفكار عبر البلدان وتمكين المشاركين من التعلم المشترك، وتطوير الفهم المتبادل المشترك حيث ان التحالف الافريقي يضم في عضويته 1500 مؤسسة من 42 دولة افريقية.
 
وعرض فتحي من خلال مشاركته في المؤتمر؛ الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في مصر من الفصل الوطني للتحالف الافريقي للمناخ، وحتى قمة المناخ الـ 27 في شرم الشيخ.
 
وقدمت المؤسسة الدعم إلى 26 منظمة مصرية، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز وتوسيع مشاركة الأفراد والجماعات في مؤتمر المناخ القادم COP27 في (نوفمبر) 2022 المزمع عقده في شرم الشيخ.
 
كانت مؤسسة شباب بتحب مصر قد نظمت في شهر ديسمبر لعام 2021 مؤتمر  مخرجات قمة المناخ 26 والطريق الي قمة المناخ 27 بحضور وزيرة البيئة المصرية، ومدير إدارة البيئة في وزارة الخارجية المصريةومدير مكتب الالتزام البيئي بإتحاد الصناعات، بالإضافة إلى مقابلة وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، وتعتبر مؤسسة شباب بتحب مصر، هي الممثل الرسمي للتحالف الإفريقي في مصر منذ عام 2017.
 
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شباب بتحب مصر

التحالف الإفريقي للعدالة المناخية

مؤتمر المناخ

التغيرات المناخية

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