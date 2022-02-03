مؤسسة شباب بتحب مصر تشارك ببرنامج تطوير منظومة عمل تحالف أفريقيا للمناخ فى تنزانيا

كتبت آية دعبس

شارك أحمد فتحي، الممثل الرسمي للتحالف الإفريقي للعدالة المناخية في مصر، في المؤتمر الذي عُقد في تنزانيا، في الفترة من 27 يناير - 2 فبراير، وهو المؤتمر الذي نظمه تحالف عموم أفريقيا للعدالة المناخية (PACJA) تحت عنوان برنامج استراتيجي للمشاركين من الدول الأفريقية لتطوير فهم مشترك لإطار عمل PACJA واستراتيجية المدافعة للفترة 2021-2025.

ويعتبر البرنامج فرصة ممتازة للمنسقين الوطنيين لتبادل الأفكار عبر البلدان وتمكين المشاركين من التعلم المشترك، وتطوير الفهم المتبادل المشترك حيث ان التحالف الافريقي يضم في عضويته 1500 مؤسسة من 42 دولة افريقية.

وعرض فتحي من خلال مشاركته في المؤتمر؛ الاستراتيجية الخاصة بالمؤسسة في مصر من الفصل الوطني للتحالف الافريقي للمناخ، وحتى قمة المناخ الـ 27 في شرم الشيخ.

وقدمت المؤسسة الدعم إلى 26 منظمة مصرية، من خلال وضع استراتيجية لتعزيز وتوسيع مشاركة الأفراد والجماعات في مؤتمر المناخ القادم COP27 في (نوفمبر) 2022 المزمع عقده في شرم الشيخ.