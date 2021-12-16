مؤسسة شباب بتحب مصر تدشن الاتحاد المصرى للتغيرات المناخية بحضور وزيرة البيئة

كتبت أسماء نصار

دشنت مؤسسة شباب بتحب مصر، صباح اليوم، على هامش اجتماع مؤتمر مخرجات قمة المناخ بجلاسكو والطريق الي قمة المناخ في شرم الشيخ، والذي يتم تنظيمه من خلال التحالف الإفريقي للمناخ والممثل الوطني لهم في مصر، مؤسسة شباب بتحب مصر خلال الفترة من12-18 ديسمبر

حيث أطلقت المؤسسة الاتحاد النوعي للتغيرات المناخية "الإتحاد المصري للتغيرات المناخية"، بمشاركة اكثر من 25 جمعية ومؤسسة، حيث تم ذلك من خلال الجلسة الافتتاحية بحضور الدكتورة وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، والسفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة لدى وزارة الخارجية المصرية، شريف داوود، نائب مدير وحدة التنمية المستدامة لدى وزارة التخطيط المصرية ممثلا عن وزيرة التخطيط ، والمهندس أحمد كمال، مدير مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات، اوجستين بانتر مدير السياسات في تحالف المناخ وفتحية عبد المجيد المدير المالي للتحالف الافريقي للمناخ والدكتورة نجوى بورعي رئيس تحالف الافريقي للمناخ وممثلي التحالف الإفريقي للمناخ، كذلك رئيس المجموعة الافريقية التفاوضية للمناخ وممثلي الجهات المعنية المشاركة في هذا المؤتمر.

تناولت الجلسة الافتتاحية كلمات من احمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر ثم كلمة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد والتي تناولت كلمة استعدادات مصر لقمة المناخ 27 وترحيبها بالشركاء الافارقة في بلدهم الثاني مصر كما تناولت كلمة السفير محمد نصر مديرة ادارة البيئة بوزارة للخارجية عن استعدادات مصر للقمة وعن دعم جهود المجتمع المدني في اطار الاستعدادات لقمة المناخ القادمة في شرم الشيخ، كما تناولت كلمة شريف داوود ممثل وزارة التخطيط حول جهود وزارة التخطيط في دعم ملف التغيرات المناخية والبرامج والسياسات التي تتناولها الوزارة لدعم هذا الملف الهام، كما تناولت كلمة مهندس احمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئي عن دور المكتب في دعم الانشطة الصناعية للتكيف مع المناخ وشراكات الاتحاد مع اتحادات للصناعات الافريقية المختلفة ودعم الاتحاد ومكتب الالتزام لكافة الانشطة المعنية بقمة المناخ 27 مع شركاء الاتحاد من القطاع الخاص.

ويأتي هذا الحدث على هامش المؤتمر الذي يعقده التحالف الإفريقي في مصر، من 12 وحتى 18 ديسمبر، حيث تم عمل بناء قدرات لأكثر من25 جمعية مصرية، بالإضافة إلى شرح أهم المحاور المتعلقة بالطاقة في إفريقيا والطاقة المتجددة، وأهم المشروعات للتكيف مع التغيرات المناخية التي ينفذها التحالف الافريقي للمناخ في بعض الدول الافريقية

ويتناول المؤتمر على مدار الثلاث ايام القادمة مخرجات قمة المناخ بجلاسكو، وماذا ننتظر من قمة المناخ في شرم الشيخ، في ظل رئاسة مصر لهذه القمة.