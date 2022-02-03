اليوم السابع
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قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الخميس، 03 فبراير 2022 12:03 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تعتقل 5 فلسطينيين فى الضفة الغربية قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، خمسة مواطنين من قلقيلية وبيت لحم وجنين وطوباس بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت أسيرا محررا من مخيم الدهيشة، ومواطنا من منطقة جبل هندازة في بيت لحم، كما اعتقلت شابا في العشرينات من العمر، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته في قرية حبلة قلقيلية.

وأضافت أن قوات الاحتلال قامت باعتقال مواطن من بلدة السيلة الحارثية بجنين، كما اعتقلت من طوباس أسيرا محررا بعد أن داهمت منزل ذويه، كما فتشت منزل مواطن آخر وعاثت فيه خرابا.

 


الاحتلال الإسرائيلي

الضفة الغربية

بيت لحم

فلسطين

جنين

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