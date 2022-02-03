عاطل يكشف كواليس سقوطه بالحشيش قبل ترويجه بين عملائه فى أوسيم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على متهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش في أوسيم، واعترف المتهم بتحويل منطقة زراعية إلى وكل لتجارة المخدرات، وترويجها بين عملائه، فتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تردد عدد من متعاطي المواد المخدرة على منطقة زراعية للحصول على المخدرات من عاطل.

تم تحديد هوية المتهم، ورصد تحركاته، وإعداد كمين له أسفر عن القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش المخدر، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهته اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه المترددين عليه بالمنطقة الزراعية التي يلجأ إليه للقاء عملائه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.