ضبط بسلة فاسدة ومكرونة وعلف حيوانى مجهول وغلق 7 ورش بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق مع تكثيف المرور والوقوف على مدى الإلتزام بالقوانين.

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإداراتى التموين ومراقبة الأغذية بأبوحمص و الوحدة المحلية لمركز ابوحمص بحملة مكبرة أسفرت عن الآتى :-

*قطاع التموين ومراقبة الأغذية:

ـ ضبط 1100 كجم بسله و10 كجم فول و 15 كجم باميه و 12 كجم فاصوليا و 5 كجم خرشوف وجميعهم منتهى الصلاحية.

ـ ضبط 46 شيكارة مكرونه غير مدون عليها تاريخ انتاج زنه الشيكارة 10 كجم بإجمالى 460 كجم.

ـ ضبط 40 شيكاره علف حيوانى مجهول المصدر زنه الشيكاره 25 ك بإجمالى 1000 كجم .

ـ ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع علب كهربائيه وتم التحفظ على ماكينه تصنيع وعدد 4000 سداده كهربائيه و 2000 علبه بواط كهربائيه و 2000 فلانشه دش بلاستيكيه وعدد شيكاره مواد خام زنه الشيكاره 100كيلو.

- سحب 3 عينات لحم مفروم ومكعبات لحم وكبده من إحدى منافذ اللحوم.

ـ تحرير 2 محاضر عدم إعلان اسعار.

*قطاع حماية المستهلك:



- تحرير 7 قضايا ضد محلات متنوعه لعدم الإعلان عن الاسعار والاستبدال والاسترجاع وعدم وجود فواتير ضريبيه تقدم لجمهور المستهلكين.

*قطاع الرقابة على الأسمدة والمبيدات:

بالمرور على 10 محلات تبين وجود 4 محلات غير مرخصة.

*قطاع الإشغالات:-

- ضبط 32 إشغال متحرك و 43 شيشة ببعض المقاهي.

كما أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن رفع:-

- 121 حالة إشغال مخالف تنوعت مابين "ثابت ومتحرك" بكفر الدوار بنطاق شوارع (الجيش - الجمهورية - مدخل المدينة - منشيه النصر - بور سعيد).

- 693 حالة إشغال طريق مخالف بمركز ومدينة دمنهور ومصادرة 2 مكبر صوت- تحرير 8 محاضر لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بكوم حمادة.

- رفع 36 حالة إشغال طريق مخالف بالدلنجات - غلق 7 ورش برشيد بنطاق حى الزهور والسلام و شارع المدارس.