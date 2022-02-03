شاهد منزل زعيم داعش فى إدلب قبل مقتله على يد القوات الأمريكية

كتبت ريم عبد الحميد

أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن مقتل زعيم تنظيم داعش إبراهيم الهاشمى القريشى فى الضربة التى نفذتها قوات العمليات الخاصة الأمريكية مساء أمس، الأربعاء، فى شمال غرب سوريا.

وقال بايدن فى بيان نشره البيت الأبيض: ليلة أمس وبتوجيه منى، نفذت القوات العسكرية الأمريكية فى شمال غرب سوريا بنجاح عملية لمكافحة الإرهاب لحماية الشعب الأمريكى وحلفائنا، وجعل العالم مكان أكثر أمنا. وبفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، قضينا على أبو إبراهيم الهاشمى القريشى، زعيم داعش. وعاد كل الأمريكيين بسلام من العملية.

وسيلقى بايدن كلمة فى وقت لاحق اليوم عن العملية التى شنتها قوات الكوماندز الأمريكية فى منطقة أطمة بمحافظة إدلب السورية.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورونال" الأمريكية، قد قالت إن الضربة الجوية التى نفذها قوات العمليات الخاصة الأمريكية كانت لقتل أو أسر إرهابى بارز فى شمال غرب سوريا بجوار الحدود التركية، فى مهمة شملت طائرات حربية من طراز أباتشى وغارات جوية وطائرات بدون طيار، وفقا لمسئولين أمريكيين وشهادات على مواقع التواصل الاجتماعى.

وكان البنتاجون قد أعلن على لسان متحدثه الرسمى جون كيربى، أن قوات العمليات الخاصة تحت قيادة القوات المركزية الأمريكية قد أجرت مهمة لمكافحة الإرهاب، الأربعاء، فى شمال غرب سوريا، وكانت المهمة ناجحة. لكن لم يعلن البنتاجون عن اسم الهدف. وقال شهود عيان إنهم رأوا أشلاء متفرقة فى موقع الغارة.

ووفقا للصحيفة، فإن القوات الخاصة أغارت مع قوات أخرى موقعا فى منطقة أطمة بمحافظة إدلب لأكثر من ساعتين، مما أسفر عن سقوط عدد من القتلى وتدمير بعض المبانى.

ونشرت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية مجموعة من الصور للمنزل الذى تم استهدافه، وقد ظهرت آثار الدمار والدماء فيه



المنزل بعد ضربه



غرفة مدمرة داخل المنزل



اثار الدمار على المنزل



الدماء تغطى الارض



الدماء داخل المنزل



موقع المنزل المدمر







