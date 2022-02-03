رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع محافظ البنك المركزي العراقي آلية تفعيل التعاون

كتب محمد أسعد

استقبل المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، السيد مصطفى غالب مخيف، محافظ البنك المركزي العراقي، بحضور الدكتور أحمد نايف، سفير جمهورية العراق بالقاهرة؛ وذلك لبحث آلية تفعيل التعاون في مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار أن التنسيق المستمر مع الجانب العراقي يأتي بهدف تفعيل آليات التعاون الثنائي حول سبل مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات بالعراق، خاصة في مجال البنية التحتية، والكهرباء، والتطوير العقاري، بالإضافة إلى إقامة المجمعات الصناعية، وتعظيم الاستفادة المتبادلة من خبرات الدولتين في تطوير التشريعات الاقتصادية، بما يسهم في تهيئة بيئة الأعمال للمستثمرين.

كما استعرض "عبد الوهاب" نتائج التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة الوطنية للاستثمار العراقية؛ بهدف تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات الاقتصادية، وتضافر الجهود لإقامة شراكات ناجحة بين ممثلي القطاع الخاص من البلدين، إلى جانب استغلال المقومات الاقتصادية والمزايا التنافسية، بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، مؤكدا في السياق نفسه حرص هيئة الاستثمار على تقديم مختلف أوجه الدعم للمستثمرين العراقيين المهتمين بالفرص الاستثمارية المتنوعة في الدولة المصرية ودعوتهم لزيارتها بهدف استطلاع ما تقدمه الدولة من حوافز استثمارية وفرص واعدة في قطاعات اقتصادية مختلفة ذات أولوية بالنسبة للشركات العراقية.

من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي العراقي قوة ومتانة العلاقات المصرية العراقية في شتي المجالات، وحرصه على الاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تقديم الخدمات للمستثمرين، إضافة إلى برامج تدريب الكوادر البشرية من خلال أكاديمية التدريب بالهيئة، كما أشار إلى حرص القطاع المصرفي العراقي على تلبية كافة الاحتياجات التمويلية للمستثمرين المصريين بالعراق.

تجدر الإشارة إلى أن الزيارة شهدت تفقد المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين، وذلك لاستعراض الخدمات المختلفة التي يتم تقديمها للمستثمرين من خلال المركز، والاطلاع على خطة الهيئة نحو التحول الرقمي والربط الإلكتروني مع الجهات المعنية بتقديم خدمات الاستثمار، فضلا عن عرض بعض الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر محل اهتمام الجانب العراقي.