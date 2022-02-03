اليوم السابع
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رئيس مجلس الدولة يستمع لطلبات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد.. صور

الخميس، 03 فبراير 2022 12:24 م
رئيس مجلس الدولة يستمع لطلبات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد.. صور المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

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قام المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، بسماع طلبات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من الذكور والاناث من دفعة 2021، أثناء الجولة المفاجائه علي القاعات، امر القائمين علي تسليم الملفات علي تسهيل الاجراءات، وشدد علي ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة ، مع إبراز كارت اثبات تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا ، وبدونه لا يسمح الأمن بالدخول لمقر المجلس .
 
واستقبل المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس، طلاب جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.
 
تصدرت خريجات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة الراغبين فى سحب ملف وظيفة مندوب مساعد بالمجلس، حيث بدأ المجلس، صباح أمس الأربعاء، استقبال الخريجين من  جامعة القاهرة وحلوان والأزهر فرع القاهرة، وتتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.
 
وقال المستشار طه كرسوع إن شروط الإعلان تتضمن:
- أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين على تقدير جيد علئ الأقل.
- ألا يزيد العمر عن 30 عاماً.
- أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية:
- أن تثبت لياقة المتقدم الصحية.
وأعلن الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع عن أن الكود المؤسسى لسداد رسوم طلبات التعيين بوظيفة مندوب مساعد هو 10100801 بجميع البنوك المصرية ومكاتب البريد.
 
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