حكومة المغرب تعرب عن قلقها من وقوع مأساة فى واقعة الطفل ريان.. التفاصيل

كتب سمير حسنى

أعربت الحكومة المغربية عن قلقها البالغ من حدوث مأساة في إنقاذ الطفل ريان جراء إمكانية انهيار التربة، مؤكدة أن طبيعة التربة تعقد عملية إنقاذ الطفل، ودعت الحكومة المواطنين لعدم التجمع حول البئر لتسهيل إنقاذ الطفل ريان، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية.

وتواصل السلطات المغربية جهودها على قدم وساق، لإنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، الذي سقط في بئر بقرية إغران بالجماعة الترابية تمروت، الواقعة بإقليم شفشاون.

وأفاد مصدر من السلطات المحلية، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء، بأن 5 جرافات ثقيلة والعشرات من عناصر الوقاية المدينة والسلطات المحلية والقوات المساعدة ورجال الدرك، بإشراف من السلطات الإقليمية، تخوض جهودا حثيثة منذ صباح أمس الأربعاء لإنقاذ الطفل ريان، الذي سقط في بئر بعمق يصل إلى 32 مترا.

وأضاف المصدر نفسه بأن الآليات تقوم بالحفر بالموازاة مع البئر، موضحا أن أشغال الحفر وصلت إلى عمق يفوق 19 مترا من 32 مترا، حيث يتواجد الطفل بعد سقوطه.

وأكد أن جهود الإنقاذ لم تتوقف منذ انطلاقها قبل أزيد من 24 ساعة على أمل إنقاذ الطفل على قيد الحياة، مشددا على أن السلطات عبأت مختلف الوسائل الضرورية لهذه الغاية، حيث تم إيصال الماء والأوكسجين عبر أنابيب إلى الطفل العالق.

كما استعانت السلطات المغربية بطائرة هليكوبتر تحول موقع الطفل المغربى ريان في انتظار نجاح جهود إنقاذه، ونقله سريعًا من خلالها إلى المستشفى ، بعد بقائه نحو 3 أيام داخل البئر، وإصابته بحالة إعياء شديدة، مع وجود جروح برأسه، كما يتواجد منذ الامس طبيب انعاش وممرضتين في الموقع .

وتظهر الفيديوهات وجود عشرات العاملين في فرق الإنقاذ، عند البئر التي وقع فيها ريان، حيث استعانت السلطات المغربية بأدوات متطورة لمحاولة انتشال الطفل، مثل كاميرا جرى إدخالها في البئر، وتظهر ما ترصده على شاشة قريبة في المكان، حيث فشلت محاولات سابقة قام بها متطوعون لانتشال الطفل من البئر بسبب ضيقه.

وتكمن صعوبة عملية الإنقاذ في ضيق البئر، كما تظهر الفيديوهات، إذ بالكاد نزل فيه أحد عناصر الدفاع المدني، معتمدا على حبل مشدودة.

ولم تتوقف عمليات الإنقاذ على داخل البئر، إذ جلبت السلطات جرافة كبيرة بدأت بالحفر في المحيط، للوصول إلى الطفل وإنقاذ عن طريق البحث الأفقي لا العمودي.

وتصدر هاشتاج #انقذوا_ريان موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لدعم الطفل المغربى ريان وقام والد الطفل والأهالي بإبلاغ السلطات لإنقاذه، بسبب صغر فتحة البئر، كما يواجه رجال الإنقاذ صعوبة كبيرة في إخراجه، حيث اضطر رجال الوقاية المدنية لتزويد الطفل بالأكسجين خوفًا من خطر الوفاة، بعد إدخال كاميرا دقيقة داخل البئر العميقة.