اليوم السابع
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الخميس، 03 فبراير 2022 01:36 م
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جرافات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مساكن شمال غرب رام الله

الخميس، 03 فبراير 2022 12:35 م
جرافات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مساكن شمال غرب رام الله قوات الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مساكن وبركسات "البيوت الصغيرة أو الغرف الجاهزة" في قرية دير نظام شمال غرب رام الله، حيث اقتحمت منطقة "الحصة" في القرية، وشرعت بهدم عدة مساكن وبركسات تعود للمواطنين البدّو القاطنين هناك.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.

 


إسرائيل

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فلسطين

رام الله

الضفة الغربية

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