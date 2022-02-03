جرافات الاحتلال الإسرائيلى تهدم مساكن شمال غرب رام الله

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إليها، وإعلانها منطقة عسكرية مغلقة.

يشار إلى أن قرية دير نظام (1200 نسمة) تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، وإغلاق لكافة مداخلها، إضافة إلى هجمات من قبل مستوطني "حلميش" المقامة على أراضيها، والذين يسعون للاستيلاء على عين المياه الخاصة بها.