اليوم السابع
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تعرف على مشاركات المركز الثقافى الفرنسيسكانى فى معرض القاهرة للكتاب

الخميس، 03 فبراير 2022 01:19 م
تعرف على مشاركات المركز الثقافى الفرنسيسكانى فى معرض القاهرة للكتاب معرض الكتاب
كتب محمد الأحمدى

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يشارك المركز الثقافى الفرنسيسكانى فى معرض الكتاب لهذا العام مع مختارات كثيرة من مطبوعاته ومطبوعات دور نشر ثقافية ومؤسسات تعليمية كبرى أخرى وذلك فى صالة 2 (C27).

وقال المركز الثقافى الفرنسيسكانى فى بيان له: قدم المركز على مدار سنين طويلة خدمات كثيرة جدًا ومن ضمنها خدمة إثراء الكنيسة بالثقافة من خلال النشر والترجمة وتقديم دراسات مطبوعة فى مجالات مختلفة، أكاديمية، كتابية، روحانية، والترجمات.

ومن الكتب المشاركة للمركز الثقافى الفرنسيسكانى أعمال الأب العلامة جبرائيل جامبيراردينى الفرنسيسكانى والتى منها "مصير الموتى فى التقليد القبطى"، الأب جبرائيل جامبيراردينى الفرنسيسكانى، تعريب عبد الملك سامى، الأب ميلاد شحاته الفرنسيسكانى.

ويشارك المركز بكتاب "إكرام المصريين للعَذراء مَريَم من القرن الأوّل إلى السادس للميلاد؛ نشأته - تطوُّره- تعليله"، الأب جبرائيل جامبيراردينى الفرنسيسكانى، تعريب عبد الملك سامي، وكتاب آخر "إكرَام المصريِّين للعَذراء مَريَم من القرن السابع إلى القرن العاشر للميلاد"، الأب جبرائيل جامبيراردينى الفرنسيسكانى، تعريب عبد الملك سامى.

وتشارك الكنائس المصرية فى معرض الكتاب، ويعتبر أبرزها المركز الثقافي القبطى الأرثوذكسى والكنيسة الكاثوليكية والكلية الإكليريكية، وعدد من دور النشر المسيحية منها "دار لوجوس للنشر ودار الشرق المسيحية ومدرسة الإسكندرية".

جدير بالذكر أن جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب بمعرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ53، شهد عصر أمس الأربعاء إقبالا كثيفا من قبل المواطنين فى اليوم السابع على التوالى، وذلك بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.


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