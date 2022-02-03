تحصين 14 ألف رأس من الأبقار والأغنام ضد مرضى الجلدى العقدى والجدرى بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أحمد عيادة حملة لتحصين عدد 14327 رأسا من الأبقار والأغنام بلقاحي الجلد العقدى وجدري الأغنام ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال الحملة 129894 رأس حتي تاريخه، وذلك من خلال الإدارات والوحدات واللجان التابعة للمديرية

وذلك تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة واستمرارا لفعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضى الجلدى العقدى وجدرى الأغنام.

وأكد المحافظ، تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية، وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الاشتباه في أية أمراض وبائية، وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .