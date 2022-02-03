اليوم السابع
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"بيطرى البحيرة" تنظم ندوة توعوية عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن حياة كريمة

الخميس، 03 فبراير 2022 09:44 م
"بيطرى البحيرة" تنظم ندوة توعوية عن تطوير مراكز تجميع الألبان ضمن حياة كريمة جانب من الندوة
البحيرة – ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أهمية مبادرة تطوير مراكز تجميع الألبان التى توليها الدولة اهتماما كبيرا والعمل على تطويرها والتوسع فيها ورفع كفاءتها والتي تهدف إلي تجميع الألبان علي أسس ومعايير علمية بحيث تكون الألبان صالحة وخالية من المسببات المرضية، بالإضافة إلي توفير فرص عمل لصغار المربين والمزارعين ورفع مستوى معيشتهم، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الألبان.

وعلى إثر ذلك، تم اليوم تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة ومحافظ البحيرة، عقد ندوة برئاسة عبد الرشيد غانم منسق تطوير مراكز تجميع الألبان بوزارة الزراعة وأحمد عيادة مدير مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقاعة الاجتماعات بالمديرية،  وتم التأكيد على أهمية توعية مربي الماشية الحلابة في نطاق قري حياة كريمة عن أهمية وفوائد الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية لشراء عجلات عشار مستوردة ذات إنتاجية عالية وثنائية الغرض في إنتاج والتعاقد بشأن توريد الألبان من تلك الحيوانات إلي مركز تجميع البان التابع لمراكز تجميع حياه كريمة.

من الجدير بالذكر أنه تم تمويل العجلات ضمن مبادرة البنك 5 متناقص لشراء سلالات ثنائية الغرض عالية الإنتاجية وتتحمل الظروف المناخية لمصر وذلك لزيادة إنتاجية الألبان ولتوفير كوب لبن صحي وأمن وتماشيا مع مبادرة الرئاسية حياة كريمة للمواطن المصرى.

 

 

 


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حياة كريمة

الالبان

مشروعات حياة كريمة

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