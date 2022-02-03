تجديد حبس 5 أشخاص متهمين بقتل شاب أثناء جلسة صلح بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قررت نيابة مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس 5 أشخاص متهمين بقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية، أثناء جلسة صلح ، 15يوما على ذمة التحقيقات.



وتمكنت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية من القبض على خمسة أشخاص متهمين بقتل شاب بقرية كفر البتانون التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية،أثناء جلسة صلح، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من المستشفى الجامعي بشبين الكوم بوفاة شاب يبلغ من العمر 23 عاما، يعمل بالمعمار، وإصابة اثنين آخرين هم عم وشقيق المجنى عليه، إثر التعدي عليه من خمسة أشخاص.



على الفور قرر اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة المقدم محمد المغربى رئيس مباحث مركز شرطة شبين الكوم، وتم القبض على المتهمين.

