اليوم السابع
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اليابان تعتزم إرسال الغاز الطبيعى إلى أوروبا فى حالة الطوارئ بشأن أوكرانيا

الخميس، 03 فبراير 2022 10:53 م
اليابان تعتزم إرسال الغاز الطبيعى إلى أوروبا فى حالة الطوارئ بشأن أوكرانيا يوشيماسا هاياشي وزير الخارجية اليابانى
طوكيو /أ ش أ/

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قالت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، اليوم الخميس، إن اليابان تدرس خيارا لتحويل جزء من احتياطياتها من الغاز الطبيعى إلى أوروبا فى حالة تقييد روسيا لإمدادات الغاز للمنطقة ردا على العقوبات المتوقعة فى أعقاب الهجوم العسكرى الروسى على أوكرانيا.

 

وذكرت الوكالة -نقلا عن مصادر بالحكومة اليابانية- أنه من المرجح أن تسعى اليابان للتنسيق مع الدول الأخرى لدعم أوروبا التى تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا عبر خطوط الأنابيب.

 

يأتى ذلك بعد أن حذرت الولايات المتحدة موسكو من فرض عقوبات إذا غزت القوات الروسية أوكرانيا، حيث تمركزت القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا.

 

وأفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تحدثت مع مسؤولين من كبار مستوردى الغاز الطبيعى فى آسيا بما فى ذلك اليابان وكوريا الجنوبية بشأن تحويل إمدادات الغاز إلى أوروبا.

 

وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانى كويشى هاجيودا فى تصريحات صحفية "نود التفكير فى كيفية المساهمة فى المجتمع الدولي".

 

وأكد كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى هيروكازو ماتسونو أن اليابان تتواصل بشكل مكثف مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

 


اليابان

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الغاز الطبيعى

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