اليوم السابع
Ads
الخميس، 03 فبراير 2022 10:16 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة ستلعب دورا مهما فى تحرير سوق الكهرباء بمصر

الخميس، 03 فبراير 2022 09:00 ص
الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة ستلعب دورا مهما فى تحرير سوق الكهرباء بمصر مشروعات الطاقة المتجددة
كتبت رحمة رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت أمرا لا غنى عنه بالشبكة القومية للكهرباء، كاشفا أن هذه المشروعات لها مردود إيجابى على الدولة فى كل الاتجاهات.
 
وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لها مكاسب اقتصادية كبيرة، حيث إنها ستلعب دورا مهما فى تحديد أسعار بيع الكهرباء فى المستقبل القريب لأنها تعتبر أقل بكثير من الطاقة التقليدية من حيث التكلفة.
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو مترا، مؤكدا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

محمد شاكر

وزير الكهرباء

اسعار الكهرباء

مشروعات الطاقة المتجددة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقليل الانبعاثات والعمل بالطاقة المتجددة.. 6 معلومات عن قناة السويس الخضراء

الخميس، 27 يناير 2022 05:24 م

رئيس الوزراء يتابع خطوات زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بالكهرباء

الثلاثاء، 25 يناير 2022 10:02 ص

الطاقة المتجددة: خفض انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بما يقارب 10 ملايين طن خلال 2021

الأربعاء، 19 يناير 2022 12:44 م

وزيرة التجارة تبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية..نيفين جامع: القيادة السياسية حريصة على تنمية علاقات التعاون الصناعى والاستفادة من خبراتها فى مجال صناعة السيارات والطاقة المتجددة

الثلاثاء، 18 يناير 2022 03:30 م

محمد بن راشد: الإمارات سباقة فى العمل المناخى واعتماد الطاقة المتجددة للحد من التداعيات البيئية

الإثنين، 17 يناير 2022 04:26 م

متحدث الكهرباء: 10 آلاف ميجا وات من الطاقات المتجددة بحلول 2023

الأحد، 16 يناير 2022 11:17 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة