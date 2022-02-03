الكهرباء: مشروعات الطاقة المتجددة ستلعب دورا مهما فى تحرير سوق الكهرباء بمصر

كتبت رحمة رمضان

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة أصبحت أمرا لا غنى عنه بالشبكة القومية للكهرباء، كاشفا أن هذه المشروعات لها مردود إيجابى على الدولة فى كل الاتجاهات.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة لها مكاسب اقتصادية كبيرة، حيث إنها ستلعب دورا مهما فى تحديد أسعار بيع الكهرباء فى المستقبل القريب لأنها تعتبر أقل بكثير من الطاقة التقليدية من حيث التكلفة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن أطلس مصر الذى تم إعداده بهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوضح أنه يمكن الاستفادة من المناطق الصحراوية والأكثر سرعة للرياح بطول 7673 كيلو مترا، مؤكدا أنه يمكن إنشاء محطات طاقة متجددة لتوليد الكهرباء بهذه المناطق بإجمالى قدرات تصل إلى 90 ألف ميجا وات.