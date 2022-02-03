القوى العاملة: رفع قيمة التأمين التكافلى للعمالة غير المنتظمة لـ200 ألف جنيه

كتبت آية دعبس

استأنف وزير القوى العاملة محمد سعفان جولاته الميدانية للمحافظات، حيث يزور حاليا محافظة جنوب سيناء، وقام الوزير بتسليم 150 وثيقة تأمين تكافلى ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، تغطى الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئى، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية إلى 200 ألف بعد أن كانت 100 ألف جنيه، مشيرا إلى أنه تم رفع المستهدف من 250 ألفاً إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التى ظلت لفترة طويلة تعانى من ظروف الحياة، تحت مظلة المبادرة الرئاسية الواعدة "حياة كريمة"، بحضور أشرف علم الدين مدير المديرية، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باى.

وقال الوزير فى مستهل كلمته "جئنا إلى شرم الشيخ، تنفيذاً لمبادرة حياة كريمة، التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بالاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحياً وتأمينياً، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معبرا عن أمله فى الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الحالى بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة، مشيداً بإنجازات العمالة غير المنتظمة فى استكمال بناء المتحف.

وأعرب الوزير عن سعادته بوجوده على أرض سيناء الحبيبة التى استطاعت أن تحقق المزيد من الإنجازات والمشروعات، داعيا بتكاتف كل إدارات السلامة والصحة المهنية بالمنشآت لعقد اجتماع دورى كل شهر للتحضير لمؤتمر قمة المناخ المزمع عقده فى نهاية 2022 بحيث تكون مدينة شرم الشيخ صديقة للبيئة بشكل كامل، وأرسال رسالة للعالم أجميع أن مصر قادرة على تنظيم المؤتمرات الدولية.

وقال الوزير: إن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى المقدمة اليوم هى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التى تتعرض لها تلك العمالة فى أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض فى حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكداً أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة القادمة، حيث قامت الوزارة بإبرام بروتوكول تعاون مع الهيئة القويمة للتأمين الاجتماعى بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين علي العمالة غير المنتظمة ومد الحماية الاجتماعية عليهم في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك على 10 آلاف عامل غير منتظم من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى.

ولفت الوزير إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه فى كل منحة، وتمت زيادتها إلى مبلغ 500 جنيه على أربع منح ليصل الإجمالى إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة.

وأشار سعفان إلى أن الوزارة ومديريات قامت بصرف ما يزيد علي 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات استفاد منها 490 ألف عامل .

ووجه الوزير كلامة للعمالة غير المنتظمة بشرم الشيخ قائلا: "هذا هو حقكم علينا جميعا أن نكون في استعداد لخدمتكم وتلبية احتياجاتكم، بتكليف من الدولة المصرية صاحبة الفضل علينا جميعا، وفي مقابل ذلك يجب أن نكون الدرع الحامي لها في مواجهة أعدائها".

ونوه الوزير إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل فى رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التى توليها الوزارة كل الجهد بناء على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة قامت بالحصر الميدانى على العمالة غير المنتظمة التى تعمل فى المشروعات القومية، حيث تم حصر ما يزيد عن 90 ألفاً، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية ، فضلا عن العمالة التي تقوم بتطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية في هذا الخصوص.