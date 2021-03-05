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الجمعة، 05 مارس 2021 07:40 م
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اليوم السابع: تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة

الجمعة، 05 مارس 2021 07:00 م
اليوم السابع: تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة اليوم السابع غدا

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ينشر اليوم السابع في عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها توزيع وثائق تأمين على العمالة غير المنتظمة تحت عنوان" تفعيلا لمبادرة الرئيس السيسى.. تسليم 35 ألف وثيقة تأمين تكافلى للعمالة غير المنتظمة في 5 محافظات.. القوى العاملة: الوثائق ضد الحوادث الشخصية وتغطى الوفاة والعجز.. وأهالى سوهاج: الرئيس ينحاز للشعب.
 
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