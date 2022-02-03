القوى العاملة تُسلم 15 عقد عمل لذوى الهمم لدمجهم فى المجتمع ضمن "حياة كريمة"

كتبت آية دعبس

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، 15عقد عمل لذوي القدرات وفرتها مديرية القوى العاملة بالمحافظة من شركات القطاع الخاص بالمحافظة، واطمأن الوزير بنفسه على المرتبات، ووجدها في إطار الحد الأدني للأجور، وذلك في إطار مبادرة القيادة السياسية بتوفير " حياة كريمة "، واهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى مديريات القوى العاملة علي مستوى 27 محافظة، واستيفاء نسبة الـ 5 % المقررة لهم، وذلك بحضور، أشرف الدين مدير المديرية، وسهير الليثي وكيل وزارة القوي العاملة للسلامة والصحة المهنية تأمين بيئة العمل، ومايكل فيزر مدير عام فندق دمينا كورال باى.

في مستهل كلمته شدد الوزير على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه، مشيرا إلي أن هذه الفرص التى يتم تقديمها لهذه الفئة ، هى فرص حقيقية ، ظهرت من اهتمام الدولة بهم، وقدمتها الوزارة وحرصت على ضمان صحتها ، بهدف ترسيخ فكرة التسابق والتسارع بين المديريات لتوفير فرص عمل لتلك الفئة فى كافة المحافظات، مقدما خالص شكره للفنادق التي قامت بتوفير هذه الفرص لأبنائنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال الوزير: إن الدولة تضع أبناءها من ذوى القدرات الخاصة نصب أعينها، خاصة بعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي 2018 عامًا لذوى القدرات الخاصة، موضحاً أن وزارة القوى العاملة دشنت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيد من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لذوى القدرات الخاصة، مؤكداً أن الدولة تولى اهتماماً خاصاً بهذه الفئة إيماناً بدورهم الفعال فى كل مناحي الحياة، وأنهم أشخاص طبيعيون يتمتعون بكافة الحقوق داخل مجتمع العمل والمجتمع المصرى بأكمله، لافتاً إلي استمرار الوزارة منذ هذا التاريخ بالاهتمام برعاية هذه الفئة، وتفعيل مبادرات أكثر لإعطائهم حقوقهم.

وأكد سعفان أن ذوى القدرات الخاصة لديهم إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى، إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتدريبهم وإثقال مهاراتهم كخطوة أولى تثبت للمجتمع ولأصحاب الأعمال أنهم قادرون على العمل، والتحدي والإنجاز، بما لهم من قدرة كبيرة على العطاء.

وقال الوزير: إننا مستمرون نحو الإنطلاق لبذل المزيد من الاهتمام بذوي القدرات من تدريب وتشغيل، مشددًا على أن الوزارة على أتم استعداد لرفع قدراتهم العملية كي يكونوا لَبِنَةً صالحًة في بناء الاقتصاد القومي ورفع شأن الدولة المصرية.

وأشار الوزير إلي أن الوزارة تقوم بعمل قاعدة بيانات حقيقية، لكل من تسلم عقد من أبنائنا من ذوى الهمم ، يدرج فيها كافة بياناته من إسمه ، وإسم الجهة المعين بها، والوظيفة والراتب وحالة الإعاقة، تكون موجودة بمكتب العمل التابع له وعلى منظومة التحول الرقمي الخاصة بالوزارة ، لضمان المتابعة المستمرة له فى مكان العمل الذى يعمل فيه ، حتى تكون وظيفة مستدامة، ومواجهة أى تغير يمكن أن يحدث مستقبلاً على طبيعتها، والتعامل مع هذا التغير بكافة السبل والعمل على حل المشكلات التى تواجههم فى محيط العمل.

ووجه الوزير مدير مديرية القوى العاملة بشرم الشيخ، بضرورة متابعة قاعدة البيانات الدائمة لذوي القدرات الخاصة ويتم تحديثها أولا بأول ، فضلاً عن التواصل معهم حتى في المناسبات حتى يكون هناك تواصل معهم لحل مشاكلهم.