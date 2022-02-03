القوات العراقية تعلن إحباط عملية تسلل إرهابية فى محافظة الأنبار

بغداد أ ش أ

أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقى، عن إحباط عملية تسلل إرهابية فى محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وأفادت الخلية الأمنية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ بأن "قوة أمنية مشتركة من الاستخبارات العسكرية وقيادة القوات البرية تمكنت من إحباط عملية استهداف إحدى النقاط الأمنية شمال مدينة الرطبة فى محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد".

وأشار البيان إلى أنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة أفادت بوجود محاولة مجموعة إرهابية استهداف إحدى النقاط الأمنية فى منطقة الضبعة شمالى الرطبة، تمكنت على إثرها القوة الأمنية المشتركة من التصدى لهذه المجموعة، التى كانت تستقل عجلة وترافقها دراجة نارية، بواسطة الأعيرة النارية وقذائف الهاون، مما أدى إلى حرق الدراجة النارية بشكل كامل نتيجة كثافة النيران الموجهة إليها، وفرار المجموعة الإرهابية.

وأكد البيان أن القوات المشتركة ستواصل تعقب العناصر الإرهابية التى لاذت بالفرار عقب إحباط عملياتهم التى كانت تستهدف إحدى النقاط الأمنية فى محافظة الأنبار.

ويأتى هذا فى الوقت الذى تواصل فيه القوات الأمنية عملياتها العسكرية لتطهير وملاحقة فلول عصابات تنظيم داعش الإرهابى فى محافظة صلاح الدين والتى تشهد بين الحين والآخر خروقات أمنية.

ويتزامن تصاعد سير العمليات العسكرية والإجراءات الأمنية مع مخاوف أمنية من تكرار الخروقات والهجمات لداعش على النقاط الامنية والمناطق، تلك الجهود الحثيثة ستضع حدا للشائعات والأقاويل التى تحاول بث الرعب بين المواطنين وتؤكد على سيطرة المؤسسة الأمنية والعسكرية على الأوضاع الأمنية فى البلاد.