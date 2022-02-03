القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بمنطقة التجمع

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن في التجمع، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات، مقيمة دائرة القسم)، باكتشافها وجود تلفيات بباب شرفة الشقة سكنها ووجـود بعثرة بمحتويات الشقة وسرقة عـدد (3 جهاز لاب توب ، تابلـت ، مشغولات ذهـبية ).

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عدد 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة)، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم "أجنة حديدية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، كما أقروا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الشباك" واعترفوا بارتكابهم 3 وقائع سرقة من داخل المساكن بذات الأسلوب.

تم بإرشادهم ضبط متحصلات نشاطهم من المشغولات الذهبية لدى عميلهم "سيئ النية" (جواهرجى، مقيم بمحافظة الجيزة)، كما تم بإرشاد أحدهم ضبط (الهواتف المحمولة، وجهاز الكمبيوتر "لاب توب"، التابلت) المستولى عليهم بمسكنه، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.