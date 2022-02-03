اليوم السابع
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الصحة تطلق قافلة طبية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الخميس، 03 فبراير 2022 01:00 م
الصحة تطلق قافلة طبية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة الصحة تطلق قافلة طبية بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة
كتب وليد عبد السلام

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أطلقت وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، قافلة طبية ،ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
 
وقالت وزارة الصحة والسكان، إن التخصصات الطبية تشمل "النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة والأطفال والباطنة والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد الأسنان والقلب والجلدية، بالإضافة إلى خدمات الأشعة والتحاليل".
 
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المحافظات المقرر إجراء القوافل بهاتشمل محافظة الشرقية.
 
يذكر أن مبادرة حياة كريمة تقدم خدمات طبية وعلاجية للمواطنين بالمجان، على أن تجرى إحالة الحالات التى تتطلب الرعاية إلى المستشفيات.
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الصحة

القوافل الطبية

الشرقية

المحافظات

قافلة طبية بالشرقية

مبادرة حياة كريمة

وزارة الصحة

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