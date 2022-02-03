"الحجلة وأم الخير" تفوزان فى ختام مسابقة الإبل الأكثر إنتاجا للبن بـ18 كيلو حليب

العلمين - محمد حسين

اختتمت مساء اليوم بمضمار سباقات الهجن بالعلمين، مسابقة المحالب للإبل الأكثر إدرارا للبن، وهى أول مسابقة من نوعها فى مصر تشجيعا لملاك الإبل لتربية النوق الأصيلة المنتجة للبن برعاية الاتحاد الإماراتى للهجن وتنظيم الاتحاد المصرى.

وأعلن الدكتور مهدى سالم رئيس لجنة التحكيم أسماء الفائزين وهم فى الشوط الأول: فوز الناقة الحجلة لصاحبها راضى عمر راحيل بإجمالى وزن إنتاج حليب 18 كيلو و180 جراما.

وفوز الناقة "أم الخير" بمركز أول فى الشوط الثانى لصاحبها عبد الغنى خير الله صالح، بإجمالى وزن إنتاج 18 كيلو و190 جراما .

وأشار رئيس لجنة التحكيم، إلى أنه شاركت فى المسابقة 32 ناقة، وتم احتساب كمية الإنتاج على مدار يومين، بواقع 4 مراحل حلب صباحية ومسائية .

وقال محمد عبد الله المهيري ممثل الاتحاد الإماراتى للهجن والمشرف على مسابقة المحالب فى مصر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنها تقام فى مصر لأول مرة تشجيعا على إنتاج السلالات الأصيلة من الهجن الغزيرة باللبن، ودعم للملاك وخلق فرص التنافس بينهم وتنمية الثروة الاقتصادية من خلال المنافسة بين جميع الملاك من كل محافظات مصر.

وأشار "المهيرى"، إلى أن دعم المسابقة من دولة الإمارات لتشجيع وتحفيز ملاك الإبل فى مصر على تربية إبل تنتج الحليب بغزارة.

وقال عيد حمدان المزينى رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن السباق للإبل الأكثر إنتاجا للحليب هو الأول من نوعه على أرض مصر وينظمه الاتحاد المصرى للهجن بدعم من الاتحاد الإماراتى للهجن.

وقال إن شروط دخول مسابقة حليب الإبل، مشاركة كل مالك إبل بعدد 2 من النوق المنتجة للحليب، ويقوم بعملية الحلب المالك أو من يراه مناسبا، إقرار بخلو الإبل المشاركة من أى مرض من الأمراض الشائعة بين الإبل.

وقال الدكتور حمد شعيب، نائب رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إنه تم استلام هدية الإمارات وهى 5 من الهجن اثنين إناث لمسابقة الحليب التي ستُجرى بمضمار العلمين و3 هجن ذكور للسباق .



بيان أسماء الفائزين



ختام المسابقة المحالب