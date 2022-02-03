البنتاجون ينشر صورتين لمنزل زعيم تنظيم "داعش" فى سوريا قبل وبعد استهدافه

كتب محمد جمال

نشرت وزارة الدفاع الأمريكية صورتين للمنزل الذي تم استهدافه أثناء العملية الأمريكية للقضاء على قائد تنظيم "داعش" أبو إبراهيم الهاشمى القرشى فى سوريا، ونشر البنتاجون على "تويتر" الصورة الأولى، قائلا إنها "الصورة ما قبل العملية للمجمع الذي كان يستضيف أمير "داعش" القرشي بشمال غربي سوريا قبل العملية التي نفذتها القوات الأمريكية يوم 2 فبراير 2022".

ونشر الصورة الثانية لنفس المنزل، مشيرا إلى التقاطها بعد العملية الأمريكية، وأضاف البنتاجون أن القرشى نفذ الانفجار الذى قتله وعددا من أفراد عائلته.



منزل زعيم داعش