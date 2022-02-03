الاتحاد الإفريقى يؤكد دعمه لجهود تحقيق الاستقرار والمصالحة فى ليبيا

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أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقي، حرص الاتحاد على دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية التى تستهدف تعزيز السلم والأمن والاستقرار والمصالحة فى ليبيا.

وأشار فقى - خلال لقائه وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، على هامش الدورة العادية الـ 40 للمجلس التنفيذى للاتحاد فى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إلى أهمية ليبيا كعضو مؤسس للاتحاد الأفريقي، وتصميم الاتحاد على استمرارها فى لعب دور إيجابى خلال هذه المرحلة.

ولفت الى أن الاتحاد الإفريقى سبق وأن دعا إلى تنظيم مؤتمر للمصالحة الوطنية الليبية، وسيتواصل العمل فى هذا الاتجاه، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأضاف فقى أنه سيتم ترتيب زيارات رفيعة المستوى لمسؤولى الاتحاد الإفريقى إلى ليبيا فى الفترة القريبة القادمة.

وأوضحت الوكالة الليبية أن المنقوش ناقشت مع رئيس المفوضية مسألة عودة مكتب اتصال الاتحاد الإفريقى حول ليبيا للعمل من العاصمة طرابلس، ومسألة توظيف المواطنين الليبيين بالاتحاد الإفريقى وأجهزته المختلفة وتعزيز دور الاتحاد وتمكينه من العمل عن قرب مع المؤسسات الوطنية فى المرحلة الانتقالية.

ونوهت المنقوش بالاهتمام الذى يوليه الاتحاد الإفريقى للوضع فى ليبيا، وما يقدمه الاتحاد من دعم لإنجاح جهود استدامة الاستقرار والتى من شأنها أن تقود إلى نجاح الاستحقاق الانتخابى فى البلاد.