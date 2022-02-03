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الأرصاد: سرعة الرياح غدا تصل لـ50 كيلومترا وارتفاع الأمواج 5 أمتار بالمتوسط

الخميس، 03 فبراير 2022 11:15 م
الأرصاد: سرعة الرياح غدا تصل لـ50 كيلومترا وارتفاع الأمواج 5 أمتار بالمتوسط الأرصاد الجوية
ماجد تمراز

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قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه وفقا لتقارير الأرصاد الجوية وتوقعاتها، شاهدنا من ظهر اليوم حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتستمر حتى مساء الجمعة، سببها وجود منخفض جوية على سطح البحر المتوسط، ويتحرك المنخفض الجوي من غرب البلاد لشرق البلاد.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "شاهدنا خلال الساعات الماضية نشاط للرياح مثير للرمال والأتربة، وسقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومتوقع خلال الساعات القادمة تكون ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، ويستمر فيها نشاط الرياح على كافة المناطق بالجمهورية".

وقالت: "سرعات الرياح ستكون ما بين 40 إلى 50 كيلو متر في الساعة وهي سرعات عالية، وستؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية غدا على البحر المتوسط، وارتفاع الأمواج سيصل إلى 5 أمتار، وفرص الأمطار ستبدأ تزيد، ومطروح بدأت الأمطار في السقوط بها".

وتابعت: "ستكون أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية وقد يصاحبها تساقط في حبات البرج على محافظت السواحل الشمالية بالبلاد".


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