اتهام شاب بالاعتداء على طالب بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى شاب على طالب بسلاح أبيض أمام مدرسته بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصاب إلى المستشفى، حيث تم إجراء عملية جراحية له، وتوصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد تعرض طالب لاعتداء على يد أحد الأشخاص بمدينة 6 أكتوبر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن المجني عليه طالب اعتدى عليه شاب بسلاح أبيض، وأصابه بجرح قطعي، وفر هاربا.

تم نقل المصاب إلى المستشفى، وإجراء عملية جراحية له، وحدد رجال المباحث هوية المتهم، وتم القبض عليه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.